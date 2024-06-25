ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Симонов прокомментировал новые санкции против России

08:39
  • вторник
  • 25 июня 2024

Эффект будет парадоксален

Новый пакет антироссийских санкций предусматривает наказания за нарушения санкций предыдущих. Означает ли это, что западный бизнес постоянно ищет способы обойти ограничения?

Как изменились направления поставок российских нефти и газа, которые продолжают, вопреки запретам, поступать на мировые рынки? И насколько серьёзно помешают нашему экспорту ограничения финансовых расчётов?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти и другие вопросы с главой Фонда национальной энергетической безопасности Константином Симоновым.

"Эффект этого пункта санкций будет парадоксален. В начале 24 года высокие европейские чиновники много говорили, что они запретят закупку российского СПГ. Но в итоге брюки превратились в элегантные шорты", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Флаги ЕС
Флаги ЕС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.