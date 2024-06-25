Симонов прокомментировал новые санкции против России

Эффект будет парадоксален

Новый пакет антироссийских санкций предусматривает наказания за нарушения санкций предыдущих. Означает ли это, что западный бизнес постоянно ищет способы обойти ограничения?

Как изменились направления поставок российских нефти и газа, которые продолжают, вопреки запретам, поступать на мировые рынки? И насколько серьёзно помешают нашему экспорту ограничения финансовых расчётов?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти и другие вопросы с главой Фонда национальной энергетической безопасности Константином Симоновым.

"Эффект этого пункта санкций будет парадоксален. В начале 24 года высокие европейские чиновники много говорили, что они запретят закупку российского СПГ. Но в итоге брюки превратились в элегантные шорты", - отметил он.

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