Последняя информация о ходе СВО

Свежая сводка от Минобороны. Российские войска улучшили свое положение по переднему краю практически на всех участках фронта. На Донецком направлении пресечена попытка ротации подразделений ВСУ.

Артиллеристы группировки "Днепр" помогают мотострелкам вытеснять противника с позиций севернее Работино. После бегства из населенного пункта боевики пытаются закрепиться в лесополосе. Но наши "Грады" обрушивают на неприятеля сотни снарядов в день. Расчеты РСЗО, сменяя друг друга, плотным огнем накрывают укрепления и технику ВСУ.

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