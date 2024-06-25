Названы новые герои СВО

Бойцы проявили мужество

Новые подвиги российских военных в зоне СВО. Гвардии майор Владимир Литвиненко с подчинёнными на быстроходном катере прошли по заминированной акватории и высадились на одном из островов. Там морские пехотинцы оборудовали скрытный наблюдательный пункт и вскоре уничтожили несколько плавсредств с боевиками, не допустив переброски крупных подразделений неприятеля.

Гвардии лейтенант Артём Лейман во время наступления наших войск вел корректировки ударов артиллерии и танков по укрепрайону противника. Ликвидированы три долговременных огневых точки радикалов, с которых простреливались подступы к населенному пункту. Оборона ВСУ была прорвана.

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