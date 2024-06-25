Западные СМИ замалчивают эту трагедию

Атака Украины на гражданскую инфраструктуру Севастополя тактическими ракетами ATACMS будет обсуждаться на следующем заседании Совета безопасности ООН в июле. Об этом сообщил постпред нашей страны Василий Небензя во время пресс-конференции. Дипломат назвал примером двойных стандартов реакцию секретариата организации, которая должна противостоять таким очевидным преступлениям и нарушениям международного права.

Когда речь заходит об убийствах российских гражданских лиц, единственной реакцией Секретариата является то, что они "хотят, чтобы все стороны предприняли шаги, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Небензя отметил - не удивительно, что западные СМИ замалчивают эту трагедию.

"То, что США непосредственно причастны к этому преступлению, не вызывает сомнений. Вашингтон и его союзники поддерживают неонацистский режим в Киеве и поощряют своих марионеток совершать террористические акты против мирных жителей", - заявил Небензя.

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