Тела четырех человек обнаружены на месте пожара во Фрязине

Пол и личности устанавливаются

Спасатели обнаружили тела четырех человек в здании бывшего НИИ "Платан" на месте пожара в подмосковном Фрязине.

Личности и пол устанавливаются, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

На седьмом этаже обнаружены тела четырех человек", – заявил собеседник агентства.

Пожар в здании бывшего научно-исследовательского института "Платан" во Фрязине вспыхнул днем 24 июня. Огонь быстро распространился по этажам. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров.

На момент начала возгорания внутри находились 9 человек, одного из них удалось спасти. Двое погибли, выпрыгнув из окна. Шесть человек, по данным СМИ, считаются погибшими.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электросети.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сгоревшее во Фрязине здание находилось в статусе банкротства, помещения в нем арендовали под разные цели.

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