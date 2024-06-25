ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Силы ПВО уничтожили 30 дронов ВСУ над двумя регионами России за ночь

09:00
  • вторник
  • 25 июня 2024

Есть погибший

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российскими регионами 30 беспилотных летательных аппаратов.

29 дронов уничтожили над Белгородской областью и еще один над Воронежской областью, заявили в Минобороны России.

Ранее о массированной атаке на Белгородскую область сообщил ее губернатор Вячеслав Гладков. Пожилая женщина погибла в результате прямого попадания снаряда в дом – ее тело обнаружили под обломками. Всего в Белгороде и Белгородском районе за ночь пострадали четыре человека. Есть разрушения на земле, в частности, дрон попал в пятиэтажку в городе Строитель.  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
ПВО
ПВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.