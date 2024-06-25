Силы ПВО уничтожили 30 дронов ВСУ над двумя регионами России за ночь

Есть погибший

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российскими регионами 30 беспилотных летательных аппаратов.

29 дронов уничтожили над Белгородской областью и еще один над Воронежской областью, заявили в Минобороны России.

Ранее о массированной атаке на Белгородскую область сообщил ее губернатор Вячеслав Гладков. Пожилая женщина погибла в результате прямого попадания снаряда в дом – ее тело обнаружили под обломками. Всего в Белгороде и Белгородском районе за ночь пострадали четыре человека. Есть разрушения на земле, в частности, дрон попал в пятиэтажку в городе Строитель.

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