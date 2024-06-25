Собянин назвал территории в центре Москвы, которые будут благоустроены

Центр города преобразится

О реализации ряда проектов по благоустройству в Центральном округе столицы рассказал в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Так в ближайшее время приведут в порядок парк "Усадьба Трубецких" в Хамовниках. Обновят детские и спортивные площадки, футбольное поле. В Красносельском районе работы пройдут на территории школы при Алексеевском женском монастыре. Здание учебного заведения XIX века отреставрируют. Для учеников оборудуют две спортивные площадки, озеленят двор.

Преобразится и пространство перед старейшим в России информационным агентством ТАСС на Тверском бульваре. У входа установят современные выставочные стенды с медиаэкранами. Благоустроят и территорию Всероссийского музея декоративного искусства на Делегатской улице.



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