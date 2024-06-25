Основатель WikiLeaks Ассанж признает вину ради свободы

Известный разоблачитель вышел на свободу после сделки с прокуратурой США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы Белмарш в Великобритании и летит в Австралию. Накануне суд в Лондоне постановил отпустить его. Там Ассанж провел 1901 день.

Новостям об освобождении предшествовали сообщения о том, что он готовится заключить сделку с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде уже отбытого срока.

Заседание запланировано на ближайшую среду на острове Сайпан.

Более пяти лет Вашингтон добивался у Великобритании экстрадиции основателя WikiLeaks в США, где ему инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории - раскрытием секретной информации.

Лидеры Кубы, Колумбии и Мексики приветствовали освобождение Ассанжа. А бывший вице-президент США - Пенс назвал этот акт судебной ошибкой.



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