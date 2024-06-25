В Москву доставили пострадавших в результате атаки ВСУ на Севастополь

Пациенты помещены в ведущие медцентры столицы

В Москву минувшим вечером спецбортом МЧС доставили более 20 пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь. Среди раненых - 12 детей. Четверо находятся в тяжелом состоянии. Все пациенты помещены на лечение в ведущие медцентры и больницы Москвы.

Напомним, в результате варварского теракта, который киевский режим при поддержке Вашингтона устроил в минувшее воскресенье, погибли 4 мирных жителя, в том числе 2 ребенка. Более 150 человек пострадали.

Десятки раненых пока остаются на лечении в Севастополе. По поручению президента врачам в Крыму помогает сводная бригада столичных медиков. Тем временем на пляже в Учкуевке, где и произошла трагедия, продолжаются оперативно - следственные действия.

На месте происшествия работают взрывотехники - после падения ракеты в прибрежной зоне и в окрестностях могут оставаться неразорвавшиеся суббоеприпасы.

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