Появились подробности сделки Ассанжа с Минюстом США

В США реакция на возможное освобождение журналиста полярная

Формально освобожденный Ассанж в аэропорт Лондона прибыл в тюремном микроавтобусе. Заполнение документов, и вот гладко выбритый, постаревший, но явно не сломленный журналист поднимается на борт самолета, который увозит его из Великобритании. В Соединенном Королевстве основатель "Викиликс" вынужден был задержаться на долгих 12 лет. Сначала скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Потом - в тюрьме строгого режима, куда его поместили по запросу США.

1901 день в застенках. Более пяти лет. Все это время Ассанж пытался опротестовать экстрадицию в США. Ведь там за публикацию служебных документов о причастности американцев к госпереворотам по всему миру и преступлениях в Ираке и Афганистане ему грозило до 175 лет заключения.

"Впервые за 100-летнюю историю закона о шпионаже журналист привлечен к ответственности, по сути, за получение и распространение информации. Хотя репортеры должны держать остальных в курсе, чем занимается наше правительство, куда тратятся наши налоги. Первоначальные утечки, появившиеся в "Викиликс" были свидетельствами военного преступления - расстрела невинных людей в Ираке", - говорит Синди Кон, исполнительный директор фонда Electronic Frontier Foundation.

Экстрадицию журналиста в США одобряла лично глава МВД Великобритании. Не смогла отказать так называемым союзничкам. Юридические обоснования состряпал Высокий суд Лондона.

Только в мае этого года британский суд, наконец, встал на сторону Ассанжа, отменив экстрадицию. Но не потому, что Фемида вдруг вспомнила про закон и справедливость. По данным американских СМИ, репортер согласился на сделку с Минюстом США.

"Он признаёт себя виновным по одному пункту обвинительного заключения. Признает, что вступил в сговор с целью незаконного получения и распространения информации. Но Джулиан избежит дальнейшего тюремного заключения. Ему засчитают время в британской тюрьме", - заявил Роберт Легар, репортёр CBSnews.

Сделка, после которой Ассанж сможет вернуться в родную Австралию, должна состояться в среду в федеральном окружном суде Северных Марианских островов. Это территория США вблизи Филиппин. Семья пока выступает с осторожными заявлениями и обращается к многочисленным сторонникам репортера по всему миру.

В самих США реакция на возможное освобождение расследователя полярная. Журналист Такер Карлсон и конгрессвумен Марджори Тейлор Грин горячо приветствовали его выход из тюрьмы. А вот бывший вице-президент Майк Пенс назвал это судебной ошибкой. Не исключено, что Джо Байден таким образом просто пытается привлечь оппозиционно настроенный электорат. Но учитывая, как легко Штаты отказываются от своих обязательств, выходят из любых соглашений и убивают людей на территориях других стран, в судьбе считающегося врагом американского государства Джулиана Ассанжа точку ставить явно рано.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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