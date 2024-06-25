Под Петербургом увековечили память экипажа советского тральщика "Радуга"

Он затонул в годы ВОВ

Уникальная церемония прошла в акватории Финского залива под Петербургом. Там увековечили память экипажа советского тральщика "Радуга" - он затонул, подорвавшись на вражеской мине в годы Великой Отечественной войны. Многие десятилетия место гибели корабля оставалось неизвестным.

Корабль, на палубе которого проходит траурная церемония, дрейфует у острова Сескар. Там на глубине 42 метров покоится советский тральщик "Радуга". 23 декабря 1943 года он не вернулся с боевого задания - подорвался на вражеской мине. На борту было 64 человека - экипаж и краснофлотцы разных частей. В память погибших матросы дают оружейный залп. Там спасли нескольких, но история долгая и вообще не об этом.

Человек со слезами на глазах - это племянник командира "Радуги". Когда он погиб, Феликсу Апиктимову было 10 лет. А тому - всего 26. Долгие годы безуспешных поисков, запросов в архивы. И вот нашелся, спустя восемь десятилетий.

В свои почти 93 года он преодолел сложный путь: на поезде из Москвы в Петербург, потом на автобусе в Кронштадт и на буксире - до военного корабля с пересадкой прямо в море. Все для того, чтобы увидеть на золотой табличке с длинным списком фамилий свою, родную.

Финский залив в годы ВОВ был одной из самых опасных морских акваторий. Здесь рукой подать до Финляндии, всего 27 морских миль, около 50 километров. Финляндия воевала на стороне гитлеровской коалиции и помогала фашистским войскам минировать здешние воды, запирая Балтийский флот в гавани Кронштадта и блокируя ему выход в Балтийское море.

В воде было столько разных мин, что фашисты называли это "суп с клецками". Советские подлодки, тральщики, буксиры, фрегаты гибли десятками, пытаясь расчистить фарватер. Уже много лет команда дайверов совместно с Русским географическим обществом занимается исследованием Финского залива.

Тральщик "Радуга" - последняя крупная братская могила времен Великой Отечественной в территориальных водах России. Ее координаты нанесены на особую траурную морскую карту.

"Мы ставили себе задачу, чтобы люди не просто числились в списках пропавшими без вести и где-то там захоронены в море, а чтобы у каждой семьи, вот как в данном случае, была точная координата с долготой и широтой, где покоится тот или и ной корабль, тот или иной экипаж", - рассказал Константин Богданов, руководитель поисковой экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы".

В память о советском тральщике "Радуга" на воду спустили траурный венок с черной фуражкой моряка-балтийца. Еще несколько погибших кораблей, согласно архивам, покоятся в эстонских и финских водах. Но этим странам чужие герои не нужны - поиски там российской команде дайверов запретили.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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