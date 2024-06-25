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В Москве вручили премию "Золотая маска"

14:44
  • вторник
  • 25 июня 2024

Торжественное награждение состоялось на исторической сцене театра имени Вахтангова

В Москве вручили премию "Золотая маска". Для итоговой программы жюри отобрало 50 спектаклей разных жанров: драма, опера, балет или мюзикл. Торжественное награждение лауреатов состоялось на исторической сцене театра имени Вахтангова. А перед началом церемонии по Старому Арбату прошел красочный костюмированный парад молодых артистов.

"У нас такая талантливая страна, и иногда в самом небольшом городе нашей страны появляется нечто такое, что вызывает зависть даже у столичных театров. Вот это нас очень радует. Наша задача - очень внимательно относиться к развитию театра как живого организма", - заявил председатель Союза театральных деятелей России, президент Премии и Фестиваля "Золотая маска", народный артист РФ Владимир Машков.

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Театральная премия "Золотая маска" в Москве
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