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Путин назвал реальной возможность остановить конфликт на Украине

09:53
  • вторник
  • 25 июня 2024

Но страны Запада не пожелали вникнуть в суть мирной инициативы

Российская мирная инициатива способна остановить украинский конфликт и перевести его в дипломатическое русло.

Жаль, что страны Запада не пожелали вникнуть в ее суть, заявил президент России Владимир Путин своем приветствии участникам X Примаковских чтений.

"Она (инициатива – прим. ред.) реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию", - передал слова главы государства его помощник Юрий Ушаков.

14 июня Владимир Путин предложил план мирного урегулирования на Украине. В частности, Киев должен вывести свои войска с территории новых регионов России, отказаться от планов вступления в НАТО и признать внеблоковый и безъядерный статус.

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