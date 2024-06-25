Путин назвал реальной возможность остановить конфликт на Украине

Но страны Запада не пожелали вникнуть в суть мирной инициативы
Российская мирная инициатива способна остановить украинский конфликт и перевести его в дипломатическое русло.
Жаль, что страны Запада не пожелали вникнуть в ее суть, заявил президент России Владимир Путин своем приветствии участникам X Примаковских чтений.
"Она (инициатива – прим. ред.) реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию", - передал слова главы государства его помощник Юрий Ушаков.
14 июня Владимир Путин предложил план мирного урегулирования на Украине. В частности, Киев должен вывести свои войска с территории новых регионов России, отказаться от планов вступления в НАТО и признать внеблоковый и безъядерный статус.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram