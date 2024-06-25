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Названа одна из возможных причин крупного пожара во Фрязине

09:48
  • вторник
  • 25 июня 2024

Погибли шесть человек

В результате крупного пожара в подмосковном Фрязине погибли, по предварительным данным, шесть человек. Точное число жертв уточняется, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Сейчас на месте пожара работают следователи и криминалисты. Одной из версий причин возгорания СК назвал неисправность электропроводки.

Пожар в здании НИИ "Платан" во Фрязине произошел накануне днем. Следователи уже выяснили, что возгорание произошло в помещении на 5 этаже, после чего огонь распространился на большую площадь внутри здания. Известно, что все помещения были сданы в аренду.

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Названа одна из возможных причин крупного пожара во Фрязине
Названа одна из возможных причин крупного пожара во Фрязине
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