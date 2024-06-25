Путин примет участие в саммите ШОС в Астане

Президент проведет ряд двусторонних встреч

Президент России Владимир Путин 3-4 июля примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Астане.

Как ожидается, российский лидер проведет ряд двусторонних встреч с лидерами других стран-членов ШОС и приглашенных государств, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в ходе выступления на открытии Примаковских чтений.

Ранее Путин заявил, что рассчитывает на встречу в Астане с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также ожидается, что во время июльского саммита к ШОС присоединится Белоруссия – она станет 10-м полноправным членом организации.

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