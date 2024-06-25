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Трамп может прекратить помощь Украине

11:39
  • вторник
  • 25 июня 2024

Если станет президентом

Ключевые советники экс-главы Белого дома Дональда Трампа представили ему план прекращения конфликта на Украине.

Согласно задумке Кита Келлога и Фреда Фляйца, Киев лишится военной помощи, если откажется от переговоров с Москвой. Прекращение огня должно быть достигнуто на основе существующей линии фронта.

Трамп может рассмотреть этот вариант, если придет к власти в США, пишет Reuters. По словам Фляйца, кандидат в президенты положительно отреагировал на этот план.

В свою очередь в Кремле, комментируя инициативу советников, заявили, что Москве нужно ознакомиться с деталями плана, чтобы дать объективную оценку.

"Мы остаемся открытыми к переговорам, и чтобы оценить план, нам сначала нужно с ним ознакомиться", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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