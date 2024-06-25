Пожар во Фрязине потушили спустя сутки. Видео изнутри сгоревшего здания

По последним данным, погибли шесть человек

Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание в бывшем здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязине.

На тушение пожара ушло около суток. Также региональное управление Следственного комитета опубликовало видео изнутри здания. На кадрах видно, что оно полностью выгорело.

Пожар ы бывшем здании НИИ "Платан" начался накануне днем. Спасаясь от огня, людям приходилось выпрыгивать из окон. По последним данным, погибли шесть человек. Количество жертв может увеличиться.

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