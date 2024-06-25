Сын Газманова решил стать депутатом

Это его первая кампания

Певец Родион Газманов выдвинул свою кандидатуру в Московскую городскую думу от партии "Единая Россия".

Информация размещена на сайте Мосгоризбиркома. В случае победы Газманов-младший будет представлять партию на выборах VIII созыва Мосгордумы осенью.

Певец впервые участвует в избирательной кампании. Он уверен, что его управленческий опыт, творческий ум, перфекционизм, гиперответственность помогут ему быть полезным на посту депутата Мосгордумы.

"Быть депутатом – это быть полезным людям, помогать в решении важных, стратегических вопросов, касающихся самого широкого спектра", - передает его слова пресс-служба "Единой России".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram