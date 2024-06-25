ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сын Газманова решил стать депутатом

11:58
  • вторник
  • 25 июня 2024

Это его первая кампания

Певец Родион Газманов выдвинул свою кандидатуру в Московскую городскую думу от партии "Единая Россия".

Информация размещена на сайте Мосгоризбиркома. В случае победы Газманов-младший будет представлять партию на выборах VIII созыва Мосгордумы осенью.

Певец впервые участвует в избирательной кампании. Он уверен, что его управленческий опыт, творческий ум, перфекционизм, гиперответственность помогут ему быть полезным на посту депутата Мосгордумы.

"Быть депутатом – это быть полезным людям, помогать в решении важных, стратегических вопросов, касающихся самого широкого спектра", - передает его слова пресс-служба "Единой России".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Певец Родион Газманов
Певец Родион Газманов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.