Режим ЧС ввели в воронежском Ольховатском районе из-за детонации боеприпасов

Пострадавших нет

В Ольховатском районе Воронежской области ввели режим ЧС из-за детонации взрывоопасных объектов.

Он будет действовать на территории муниципального образования для того, чтобы власти скорее смогли ликвидировать последствия, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Ситуация находится под контролем. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти", - написал он в своем telegram-канале.

В настоящее время в Ольховатском районе приостановили работу детского лагеря, детсадов. Проведение ОГЭ на базе средней школы перенесли на резервные дни (1-2 июля).

Детонация боеприпасов в Ольховатском районе Воронежской области началась после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадавших нет. Население информируют с помощью громкоговорителей, через социальные сети и путем подомового обхода.

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