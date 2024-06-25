"Лето в Москве. Все на улицу!": как провести последние выходные июня

Горожан ждет множество различных развлечений

В рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" на столичных набережных в эти выходные пройдет множество мероприятий. Так, в субботу, 29 июня, жительницы Москву смогут принять участие участие в занятиях по цигуну. Оно пройдет на набережной Нагатинского затона. На набережной Южного речного вокзала состоится мастер-класс "Мультфильмы в руках", а в зоне амфитеатра парка "Печатники" можно будет научиться играть в шахматы или шашки.

Подробная программа — на сайте mos.ru.



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