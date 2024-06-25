Последствия мощных ливней устраняют в Приморье

В городах и поселках развернуты пункты временного размещения

Из-за аномальных осадков в Приморье из берегов вышли реки, под водой оказались сотни приусадебных участков, десятки частных домов, автомобильные дороги. Семь населенных пунктов лишены транспортного сообщения. Наиболее сложная обстановка - в Красноармейском и Дальнереченском районах. Там введен режим ЧС.

У порога Олесю встречают плавающая бытовая техника и мебель. В доме утонуло все имущество. Семья только что закончила ремонт после прошлогоднего наводнения. Но сейчас от него не осталось и следа.

Дальнереченск - один из наиболее пострадавших от наводнения городов Приморья. Непрекращающиеся дожди переполнили местные реки. В воде десятки домов. На урожай этого года жители уже и не рассчитывают. Все, что посадили, ушло под воду или снесло течением.

Вода прибывала стремительно. Но горожане до последнего пытались защитить свои дома. Подтопленными оказались и подвалы многоквартирных домов. Воду откачивают насосами. Центральный парк тоже утонул, течением туда даже рыбу принесло.

В эпицентре стихии — почти весь север Приморья. Такая обстановка в соседнем городе Лесозаводск. Вода уже тоже зашла в дома. В крае объявлено очередное штормовое предупреждение. Специалисты сообщают: некоторые реки уже достигли опасной отметки.

Отрезаны от транспортного сообщения 7 населенных пунктов. Спасатели доставляют туда гуманитарную помощь. В пострадавших районах работают усиленные группировки МЧС. В городах и поселках развернуты пункты временного размещения. Жителям рекомендовано в случае подъема воды быть готовыми к эвакуации.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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