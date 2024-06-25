Люди продолжают нести цветы к месту пожара во Фрязине

Здание уже давно находилось в плачевном состоянии

Причиной пожара в здании бывшего НИИ в подмосковном Фрязине стала неисправность электропроводки. Об этом сегодня сообщили в Следственном комитете. Число погибших выросло до шести человек. У директоров управляющей организации и арендаторов помещений сгоревшего здания прошли обыски. Потушить крупное возгорание удалось только пару часов назад.

Вокруг бывшего здании НИИ "Платан" перекрыта территория. Все из-за произошедшего в понедельник возгорания. На месте происшествия сотрудники полиции и пожарные расчеты, ведутся следственные действия.

Тщательно осматривать приходится каждый квадратный метр, под завалами еще могут находится люди. Экспертам придется исследовать большую территорию – 9-этажное здание выгорело полностью. От жара деформировались металлические конструкции, где-то рухнуло перекрытие. И даже спустя несколько часов после ликвидации пожара со стороны здания все равно виден дым, ну а к месту самого происшествия местные жители уже несут цветы.

А так в понедельник начинался трагический пожар (см. видео). События развернулась на глазах у многочисленных очевидцев. Клубы густого черного дыма заволокли два верхних этажа здания. В огненной ловушке оказались несколько человек.

От паники и нехватки кислорода люди, находящиеся внутри, били стекла. Кто-то, спасаясь от пламени, вынужденно, не дожидаясь спасателей, брал судьбу в собственные руки.

Пожару почти сразу был присвоен третий ранг сложности. Огонь быстро распространялся и вскоре полностью охватил все здание. Работу пожарных осложняли сильное задымление и высокая температура внутри. Ситуацию также ухудшило и хранение внутри здания баллонов (по разным версиям, с кислородом или газом). Во время пожара несколько из них взорвались.

Перекрытия этажей начали рушиться, возникла угроза обрушения крыши. Лишь ближе к вечеру очаг возгорания удалось ликвидировать на площади 5000 квадратных метров. В результате спасательной операции вызволить из огненной ловушки сотрудникам МЧС удалось только одного 34-летнего мужчину, сейчас он находится в реанимации.

НИИ "Платан" - здание в котором произошел пожар, известно не только во Фрязине. В советские времена в стенах учреждения разрабатывали электронную технику - в том числе оборонного назначения, а с 90-х годов корпус перешел в частные руки. Площади сдавались в аренду. В основном там находились производственные помещения.

Точную причину пожара предстоит установить экспертам криминалистам. Рассматривать будут все версии - от неисправности электропроводки до поджога. Также придется установить и общую сумму ущерба арендодателей и того, кто будет возмещать убытки. Однако, со слов некоторых местных жителей, здание уже давно находилось в плачевном состоянии, зимой сотрудникам даже приходилось работать без отопления.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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