ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Люди продолжают нести цветы к месту пожара во Фрязине

14:59
  • вторник
  • 25 июня 2024

Здание уже давно находилось в плачевном состоянии

Причиной пожара в здании бывшего НИИ в подмосковном Фрязине стала неисправность электропроводки. Об этом сегодня сообщили в Следственном комитете. Число погибших выросло до шести человек. У директоров управляющей организации и арендаторов помещений сгоревшего здания прошли обыски. Потушить крупное возгорание удалось только пару часов назад.
Пожар во Фрязине потушили спустя сутки. Видео изнутри сгоревшего здания

Вокруг бывшего здании НИИ "Платан" перекрыта территория. Все из-за произошедшего в понедельник возгорания. На месте происшествия сотрудники полиции и пожарные расчеты, ведутся следственные действия.

Тщательно осматривать приходится каждый квадратный метр, под завалами еще могут находится люди. Экспертам придется исследовать большую территорию – 9-этажное здание выгорело полностью. От жара деформировались металлические конструкции, где-то рухнуло перекрытие. И даже спустя несколько часов после ликвидации пожара со стороны здания все равно виден дым, ну а к месту самого происшествия местные жители уже несут цветы.

А так в понедельник начинался трагический пожар (см. видео). События развернулась на глазах у многочисленных очевидцев. Клубы густого черного дыма заволокли два верхних этажа здания. В огненной ловушке оказались несколько человек.

От паники и нехватки кислорода люди, находящиеся внутри, били стекла. Кто-то, спасаясь от пламени, вынужденно, не дожидаясь спасателей, брал судьбу в собственные руки.

Пожару почти сразу был присвоен третий ранг сложности. Огонь быстро распространялся и вскоре полностью охватил все здание. Работу пожарных осложняли сильное задымление и высокая температура внутри. Ситуацию также ухудшило и хранение внутри здания баллонов (по разным версиям, с кислородом или газом). Во время пожара несколько из них взорвались.

Перекрытия этажей начали рушиться, возникла угроза обрушения крыши. Лишь ближе к вечеру очаг возгорания удалось ликвидировать на площади 5000 квадратных метров. В результате спасательной операции вызволить из огненной ловушки сотрудникам МЧС удалось только одного 34-летнего мужчину, сейчас он находится в реанимации.

НИИ "Платан" - здание в котором произошел пожар, известно не только во Фрязине. В советские времена в стенах учреждения разрабатывали электронную технику - в том числе оборонного назначения, а с 90-х годов корпус перешел в частные руки. Площади сдавались в аренду. В основном там находились производственные помещения.

Точную причину пожара предстоит установить экспертам криминалистам. Рассматривать будут все версии - от неисправности электропроводки до поджога. Также придется установить и общую сумму ущерба арендодателей и того, кто будет возмещать убытки. Однако, со слов некоторых местных жителей, здание уже давно находилось в плачевном состоянии, зимой сотрудникам даже приходилось работать без отопления.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Пожар на территории НИИ "Платан"
Пожар на территории НИИ "Платан"
Обстановка на месте пожара в бывшем здании НИИ "Платан" во Фрязино
Обстановка на месте пожара в бывшем здании НИИ "Платан" во Фрязино
Обстановка на месте пожара в бывшем здании НИИ "Платан" во Фрязино
Обстановка на месте пожара в бывшем здании НИИ "Платан" во Фрязино
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.