В Можайском районе Москвы около 320 семей переезжают в новостройку по программе реновации

Там оборудована детская и спортивная площадки, а также зона отдыха

В Можайском районе столицы около 320 семей переезжают в новостройку по программе реновации. Об этом сегодня в соцсетях рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Важно, что жители остаются в своём районе. Здание возвели на месте старых домов. Но теперь это современный жилой комплекс.

Кухня – то, что обычно больше всего радует новосёлов по программе реновации. Здесь теперь и ужинать можно большой компанией, и готовить, и просто отдохнуть с книгой, с видом на весь микрорайон. Комнаты тоже большие и светлые. В каждой по два окна.

В новый дом Татьяна Александровна переехала из пятиэтажки неподалёку ещё в марте и уже успела навести уют. Во всём чувствуется рука хозяйки. Признаётся – ощущение, что жили здесь всегда. Тем более, что и соседи всё те же. Вместо 42 метров теперь 55. Удобная планировка, просторный коридор и два санузла. Снаружи сам дом тоже производит очень приятное впечатление.

"Особенностью этого дома является фасад. Он выполнен по системе "вайтхиллс". Также такая приятная особенность – это первый этаж, выполненный полностью из кирпичной кладки. Дом общей площадью 33 тысячи 660 метров квадратных", - сообщил Игорь Грицков, заместитель вице-президента по строительству компании-застройщика.

В доме 320 квартир и 73 машиноместа на подземной парковке. Здесь оборудована детская и спортивная площадки, а еще зона отдыха, чтобы можно было проводить летние вечера в компании соседей. По фасаду установлены корзины для кондиционеров. На входных группах витражное остекление. В каждом подъезде возле лифтов - помещения для детских колясок. О развитии программы реновации в Можайском районе в своём блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В районе по программе реновации новые квартиры получат более 25 тысяч человек, жители 148 хрущёвок.

"Почти 17% населения в районе Можайский являются участниками программы реновации. Сейчас в районе переселяются или уже завершили переселение более 4 тысяч жителей", - отметил Андрей Валуй, заместитель руководителя департамента строительной политики Москвы.

По поручению мэра Москвы реновация сейчас ускоряется – идет подбор дополнительных площадок в городе.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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