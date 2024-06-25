Контрафактную рыбную продукцию изъяли в Новой Москве

Ведется следствие

Пять тонн контрафактной рыбной продукции обнаружили полицейские на территории незаконного оптового рынка в Новомосковском административном округе.

На огороженном земельном участке были расставлены контейнеры и металлические боксы. Там в антисанитарных условиях хранилась замороженная и живая рыба. Икра, креветки и другие товары. Всё без маркировки и документов.

Продажа велась только по ночам. Сейчас следователи устанавливают всех причастных к незаконному обороту продукции.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили свыше пяти тонн криминального товара, в том числе порядка 150 килограммов красной икры без маркировки. Следователем возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении противоправного деяния задержаны трое мужчин", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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