ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Контрафактную рыбную продукцию изъяли в Новой Москве

15:03
  • вторник
  • 25 июня 2024

Ведется следствие

Пять тонн контрафактной рыбной продукции обнаружили полицейские на территории незаконного оптового рынка в Новомосковском административном округе.

На огороженном земельном участке были расставлены контейнеры и металлические боксы. Там в антисанитарных условиях хранилась замороженная и живая рыба. Икра, креветки и другие товары. Всё без маркировки и документов.

Продажа велась только по ночам. Сейчас следователи устанавливают всех причастных к незаконному обороту продукции.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили свыше пяти тонн криминального товара, в том числе порядка 150 килограммов красной икры без маркировки. Следователем возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении противоправного деяния задержаны трое мужчин", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Изъятая рыба
Изъятая рыба
Изъятая рыба
Изъятая рыба
Изъятая икра
Изъятая икра
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.