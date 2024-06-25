На востоке Москве женщина оставила новорожденного сына в подъезде

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

На востоке Москве задержана женщина, которая оставила новорожденного сына в подъезде. Ребёнка обнаружили местные жители на лестничной клетке и сразу обратились в правоохранительные органы.

Выяснилось, что мальчику всего несколько дней. Следователи первым делом проверили камеры наружного наблюдения. И оказалось не зря - на кадрах видно, как некая женщина заходит в подъезд с младенцем, а выходит - без.

Её удалось найти по горячим следам. Нерадивая мама призналась, что она действительно родила 21 июня, но побоялась возвращаться с сыном к родным. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Оставление в опасности".

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