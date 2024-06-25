Возросло число жертв теракта в Дагестане

В больнице умер сержант полиции

Число жертв теракта в Дагестане увеличилось до 21 человека.

Об этом в своем Telegram-канале сообщило министерство здравоохранения Республики. По данным СМИ, в больнице умер 24-летний сержант полиции.

Террористы атаковали Дагестан вечером в воскресенье. Боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Шестеро нападавших были ликвидированы.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье "Террористический акт". Как отметили в Минздраве, среди пострадавших и погибших в результате теракта есть как работники правоохранительных органов, так и гражданские лица.

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