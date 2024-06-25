"Украли 12 лет жизни за правду": Ассанж попросит помилования после признания вины

Журналисты по всему миру обеспокоены

Жена Джулиана Ассанжа Стелла призвала общественность отслеживать рейс журналиста на случай, "если что-то пойдет не так".

Сейчас рейс VJ199 приземлился в Бангкоке для дозаправки. После этого он вновь взлетит и войдет в воздушное пространство США. Северные Марианские острова, где будет рассмотрено дело журналиста, имеют статус неинкорпорированной территории США.

"Пожалуйста, следите за самолетом Джулиана, нам необходимо все внимание к этому рейсу на случай, если что-то пойдет не так", - передает слова супруги РИА Новости.

Стелла Асанж отметила, что защита будет просить о помиловании основателя WikiLeaks после признания им вины. Даже частичное признание им вины по делу о шпионаже вызывает "очень серьезное беспокойство" у журналистов.

За решеткой должен был оказаться не журналист, рассказавший о военных преступлениях, а люди, которые их совершили, заявил бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа в интервью RT. С освобождением Ассанжа несправедливости в мире должно стать меньше.

"У журналиста украли 12 лет жизни за то, что он сказал правду <…> Сегодня мы счастливы, что он вновь обрел свободу, но он и не должен был ее потерять. Наоборот, он должен был получить признание как журналист за свое мужество говорить правду", - сказал он.

История началась в 2010 году. Тогда сайт WikiLeaks, специализирующийся на публикации конфиденциальной информации, выложил публикации служебных документов США о войнах в Афганистане и Ираке, что спровоцировало скандал. По обвинению в шпионаже Ассанжу грозило до 175 лет заключения, свою вину он не признал.

25 июня 2024 Джулиан Ассанж вышел на свободу после 12 лет заключения - семи лет в стенах посольства Эквадора и пяти лет в британской тюрьме Белмарш. Основатель WikiLeaks пошел на сделку с США и намерен вернуться в Австралию. В рамках сделки Ассанж частично признает вину в заговоре с целью получения и раскрытия информации о национальной обороне. На заседании суда 26 июня, как ожидается, прокурор запросит для него 62 месяца тюрьмы, которые зачтут проведенные в лондонской тюрьме пять лет.

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