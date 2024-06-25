Машина с людьми вылетела с многоуровневой парковки в Краснодаре

Водитель перепутал педали

В Краснодаре автомобиль BMW сорвался с третьего этажа парковки и упал на землю.

Инцидент произошел в ТЦ "Галерея" на крытой многоуровневой парковке. В салоне находились 37-летний мужчина, женщина и ребенок. По предварительным данным, водитель перепутал педали газа и тормоза.

Все пострадавшие сейчас в бессознательном состоянии, медики оказывают им необходимую помощь, сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе УМВД России по Краснодару. Тем временем издание "93.ru" пишет, что семья погибла.

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