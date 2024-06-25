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ВСУ потеряли более 2,3 тысячи человек за сутки

13:41
  • вторник
  • 25 июня 2024

ВС России улучшили свое положение

Совокупные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки составили до 2345 человек. Об этом в ходе ежедневного брифинга заявили в Минобороны России. 

Группировки войск "Восток" и "Юг" улучшили свое тактическое положение. Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи.

Кроме того, ВС России уничтожили два склада военно-технического имущества ВСУ, сбили 79 украинских БПЛА и четыре снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Накануне ВС России нанесли удар по месту подготовки летного и технического состава на Украине.

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