Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака

Меркурий опирается на крепкую руку Сатурна

Овны

День семейных разговоров и праздников, которые собирают за одним столом всю родню. Если у вас не намечается ничего такого, просто позвоните родителям.

Тельцы

Озвучьте свои претензии - сегодня прекрасный день для спокойного разбора обид и разногласий. Не держите в себе эмоции, иначе ничего не изменится!

Близнецы

Ваш астрологический шеф Меркурий сегодня опирается на крепкую руку Сатурна и предлагает подумать о том, как больше зарабатывать. Запишите все идеи!

Раки

Прекрасный день: ваше Солнце любезничает с Луной, а Меркурий с Сатурном. Любые дела, связанные с порядком, цифрами, учебой, будут спориться.

Львы

День погружения в себя: вы сможете навести порядок в планах и чувствах. Если вас одолевают страхи, навязчивые мысли – самое время разобраться.

Девы

Вам привычно мыслить и действовать четко, собранно. Сегодня вы настолько спокойны и логичны, что можете даже без ссор выяснить отношения с кем угодно!

Весы

Бывают дни, когда вы успеваете переделать недельный объем работы. Сейчас именно такой случай: закатывайте рукава, и скоро вокруг вас будет идеальный порядок.

Скорпионы

Творческие представители знака реализуют свои идеи, а родители хорошо проведут время с детьми. Всем остальным стоит добавить чуточку фантазии, и дела пойдут в гору.

Стрельцы

Сами звезды настаивают на том, чтобы вы избавились от хаоса в своем доме. Пора сделать уборку, расхламить кладовку или другие проблемные зоны.

Козероги

Будьте автономны и заняты: разложите вещи по полочкам или составьте новый список дел. Сегодня день Сатурна, который любит планы, порядок и дисциплину.

Водолеи

Если деньги улетают, не успев пожить на вашей карте даже пару недель, с этим надо что-то делать! Поищите информацию о том, как подружиться с финансами.

Рыбы

Сатурн в вашем знаке подтянул Меркурий к поиску решения в делах сердечных. Благодаря им вы сможете разобраться в своих чувствах или прояснить отношения.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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