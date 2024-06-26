Кремль отреагировал на выдачу ордеров на арест Шойгу и Герасимова

Москва назвала это абсурдом

Кремль считает абсурдными ордера МУС на арест Сергея Шойгу и Сергея Герасимова. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордер на арест экс-министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Решение вынесено "в контексте ситуации на Украине", говорится в заявлении палаты.

В марте прошлого года выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Суд обвинил их в военных преступлениях – якобы, они причастны к "незаконному перемещению" населения, в том числе детей, в Россию. В Кремле и в МИД России заявили, что не признают юрисдикцию МУС, а его ордер на арест Путина является ничтожным.

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