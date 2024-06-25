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Путин обсудил экономическое развитие Херсонской области

14:43
  • вторник
  • 25 июня 2024

Президент встретился с главой региона

Херсонская область в этом году даст хороший урожай зерновых, доложил сегодня Владимиру Путину губернатор Владимир Сальдо. На встрече в Кремле обсудили экономическое развитие региона.

В сельском хозяйстве запланировано несколько масштабных проектов. Будут возводить логистические центры для хранения овощей и фруктов. Это позволит увеличить поставки на рынок. В области активно восстанавливают дорожную и энергетическую сеть, а также реализуют другие социально-значимые проекты

"Первоочередными задачами являются, конечно, организация газоснабжения, причём, как жилого сектора, так и промышленных объектов, восстановление энергоснабжения и масштабное жилищное, прежде всего, но потом и промышленное строительство", - отметил Путин.

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Владимир Путин и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Владимир Путин и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
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