Путин обсудил экономическое развитие Херсонской области

Президент встретился с главой региона
Херсонская область в этом году даст хороший урожай зерновых, доложил сегодня Владимиру Путину губернатор Владимир Сальдо. На встрече в Кремле обсудили экономическое развитие региона.
В сельском хозяйстве запланировано несколько масштабных проектов. Будут возводить логистические центры для хранения овощей и фруктов. Это позволит увеличить поставки на рынок. В области активно восстанавливают дорожную и энергетическую сеть, а также реализуют другие социально-значимые проекты
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"Первоочередными задачами являются, конечно, организация газоснабжения, причём, как жилого сектора, так и промышленных объектов, восстановление энергоснабжения и масштабное жилищное, прежде всего, но потом и промышленное строительство", - отметил Путин.