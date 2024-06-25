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Путин и Эрдоган обсудили борьбу с терроризмом

15:43
  • вторник
  • 25 июня 2024

Анкара осудила произошедшее в Дагестане

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор.

Турецкий лидер осудил теракты в Дагестане, выразил соболезнования в связи с гибелью людей и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

"Турция выступает против всех форм терроризма и осуждает теракты с ненавистью", - приводит слова Эрдогана Дирекция коммуникаций Турецкой республики.

Кроме того, Путин и Эрдоган договорились пообщаться на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Астане 3-4 июля.

Террористы атаковали Дагестан вечером в воскресенье. Боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Шестеро нападавших были ликвидированы. По последним данным, погиб 21 человек, среди них есть и гражданские лица и работники правоохранительных органов.

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