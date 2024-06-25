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Раскрыты грубые нарушения техники безопасности в сгоревшем здании во Фрязине

15:31
  • вторник
  • 25 июня 2024

В бывшем НИИ не было систем пожаротушения

Сгоревшее в подмосковном Фрязине бывшее здание НИИ "Платан" не было оборудовано автоматическими системами оповещения и тушения пожара. Об этом сообщили в оперативных службах агентству ТАСС.

Люди продолжают нести цветы к месту пожара во Фрязине
Пожар во Фрязине потушили спустя сутки. Видео изнутри сгоревшего здания

Очевидцы трагедии - работники фирм, располагавшихся в здании – также говорили об отсутствии необходимых систем пожарной безопасности. Этот факт подтвердился и во время последней проверки здания.

Пожар, который вспыхнул в бывшем здании НИИ "Платан"  днем в понедельник, тушили почти сутки. В здании обрушились конструкции, оно полностью выгорело. Заблокированным людям пришлось, спасаясь от огня, выпрыгивать из окон, по последним данным, погибли шесть человек.

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