Раскрыты грубые нарушения техники безопасности в сгоревшем здании во Фрязине

В бывшем НИИ не было систем пожаротушения

Сгоревшее в подмосковном Фрязине бывшее здание НИИ "Платан" не было оборудовано автоматическими системами оповещения и тушения пожара. Об этом сообщили в оперативных службах агентству ТАСС.

Очевидцы трагедии - работники фирм, располагавшихся в здании – также говорили об отсутствии необходимых систем пожарной безопасности. Этот факт подтвердился и во время последней проверки здания.

Пожар, который вспыхнул в бывшем здании НИИ "Платан" днем в понедельник, тушили почти сутки. В здании обрушились конструкции, оно полностью выгорело. Заблокированным людям пришлось, спасаясь от огня, выпрыгивать из окон, по последним данным, погибли шесть человек.

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