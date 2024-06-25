Ассанж пошел на сделку и частично признал вину. Главное

Точка в деле будет поставлена в ходе слушаний на Северных Марианских островах

Формально освобожденный Ассанж в аэропорт Лондона прибыл в тюремном микроавтобусе. Заполнение документов - и вот гладко выбритый, постаревший, но явно не сломленный журналист поднимается на борт самолета, который увозит его из Великобритании. В Соединенном Королевстве основатель WikiLeaks вынужден был задержаться на долгих 12 лет. Сначала скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Потом была тюрьма строгого режима, куда его поместили по запросу США. В застенках - более 5 лет. Все это время Ассанж пытался опротестовать экстрадицию в США. Ведь там за публикацию служебных документов о причастности американцев к госпереворотам по всему миру и преступлениях в Ираке и Афганистане ему грозило до 175 лет заключения.

"Впервые за 100-летнюю историю закона о шпионаже журналист привлечен к ответственности, по сути, за получение и распространение информации. Хотя репортеры должны держать остальных в курсе, чем занимается наше правительство, куда тратятся наши налоги. Первоначальные утечки, появившиеся в "Викиликс", были свидетельствами военного преступления - расстрела невинных людей в Ираке", - рассказывала Синди Кон, исполнительный директор фонда "Фонда электронных рубежей".

Экстрадицию журналиста в США одобряла лично глава МВД Великобритании. Не смогла отказать так называемым союзничкам. Юридические обоснования состряпал Высокий суд Лондона.

"Главная проблема его дела - экстерриториальность. Он - гражданин Австралии. Он - не гражданин США. И он не был в США, когда совершил это якобы преступление. Он не крал информацию", - отметил Барнаби Джойс, депутат парламента Австралии, лидер Национальной партии Австралии.

Только в мае этого года британский суд, наконец, встал на сторону Ассанжа, отменив экстрадицию. Но не потому, что Фемида вдруг вспомнила про закон и справедливость. По данным американских СМИ, репортер согласился на сделку с Минюстом США.

"Он признает себя виновным по одному пункту обвинительного заключения. Признает, что вступил в сговор с целью незаконного получения и распространения информации. Но Джулиан избежит дальнейшего тюремного заключения. Ему засчитают время в британской тюрьме", - указал Роберт Легар, репортер CBS News.

Получается, частично и под давлением покаявшийся расследователь внезапно перестал представлять такую немыслимую угрозу для нацбезопасности Америки, что его хотели чуть ли не на смертную казнь отправить? Или изначально обвинения были просто надуманным поводом для преследования, и журналист отсидел в тюрьме просто за то, что делал свою работу?

Сделка, после которой Ассанж сможет вернуться в родную Австралию, должна состояться в среду в федеральном окружном суде Северных Марианских островов. Это территория США вблизи Филиппин. Во вторник лайнер с журналистом на борту приземлился в аэропорту Бангкока. Далее маршрут - через воздушное пространство Штатов. Cупруга расследователя призвала всех следить за перемещениями самолетов. На случай, если что-то пойдет не так.

В самих США реакция на возможное освобождение главного разоблачителя Америки полярная. Журналист Такер Карлсон и конгрессвумен Марджори Тейлор Грин горячо приветствовали его выход из тюрьмы. А вот бывший вице-президент Майк Пенс назвал это судебной ошибкой. Не исключено, что Джо Байден таким образом пытается привлечь оппозиционно настроенный электорат. Накануне дебатов с Дональдом Трампом у него не самые лучшие позиции.

Но учитывая, как легко Штаты отказываются от своих обязательств, выходят из любых соглашений и убивают людей на территориях других стран, в судьбе считающегося врагом американского государства Джулиана Ассанжа точку ставить явно рано.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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