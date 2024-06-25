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МО: Киев получил возможность создания "грязной бомбы"

15:55
  • вторник
  • 25 июня 2024

В страну продолжается ввоз радиохимических веществ

Западные страны продолжают ввозить радиохимические вещества на Украину, где их могут использовать для создания "грязной бомбы". Это оружие Киев впоследствии может применить "под чужим флагом", обвинив в преступлении Москву, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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"Грязная бомба" - это контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При взрыве контейнер разрушается, радиоактивная начинка распыляется ударной волной, загрязняя местность на больших территориях, поясняет РИА Новости.

Москва еще в сентябре 2023 года вскрыла планы украинских неонацистов. Они с подачи западных консультантов готовили провокацию с подрывом "грязной бомбы" на своей территории – чтобы затем обвинить Россию в ядерном терроризме.

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