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Ученые нашли группу планет, пригодных для проживания

16:02
  • вторник
  • 25 июня 2024

Астрономы считают, что среди них должна быть Суперземля

Несколько экзопланет обнаружили ученые-астрономы. Эти небесные тела могут быть пригодны для обитания человека. Об этом исследователи написали в статье для журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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Орбитальные периоды данных планет равны 38, 151 и 7,3 земного дня. Самое дальнее из этих небесных тел находится в зоне обитаемости. Такие планеты носят название Суперземля. Они крупнее Земли, но легче, чем Нептун. Могут состоять из газа или камней или комбинации этих элементов.

Все планеты вращаются вокруг звезды HD 48948. Ученые сделали порядка 189 высокоточных измерений лучевых скоростей. Звезда, согласно спектральному анализу, похожа на солнце. Однако все планеты в 5-11 раз тяжелее Земли.

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