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На МКАД опрокинулась бетономешалка

16:54
  • вторник
  • 25 июня 2024

Она на время перекрыла съезд на Волгоградский проспект

Грузовик-бетономешалка опрокинулся на МКАД. Из-за этого оказался временно перекрыт съезд с кольцевой дороги на Волгоградский проспект в сторону центра. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

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По данным ведомства, ДТП произошло на 10 съезде. На кадрах с видеокамеры видно, что бетономешалка начинает входить в поворот, наклоняется и падает на бок.

На месте работали оперативные службы. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. О пострадавших не известно.

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