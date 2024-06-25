На МКАД опрокинулась бетономешалка

Она на время перекрыла съезд на Волгоградский проспект
Грузовик-бетономешалка опрокинулся на МКАД. Из-за этого оказался временно перекрыт съезд с кольцевой дороги на Волгоградский проспект в сторону центра. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта столицы.
По данным ведомства, ДТП произошло на 10 съезде. На кадрах с видеокамеры видно, что бетономешалка начинает входить в поворот, наклоняется и падает на бок.
На месте работали оперативные службы. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. О пострадавших не известно.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram