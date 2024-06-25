На МКАД опрокинулась бетономешалка

Она на время перекрыла съезд на Волгоградский проспект

Грузовик-бетономешалка опрокинулся на МКАД. Из-за этого оказался временно перекрыт съезд с кольцевой дороги на Волгоградский проспект в сторону центра. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

По данным ведомства, ДТП произошло на 10 съезде. На кадрах с видеокамеры видно, что бетономешалка начинает входить в поворот, наклоняется и падает на бок.

На месте работали оперативные службы. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. О пострадавших не известно.

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