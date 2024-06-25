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ПВО сбила украинский воздушный шар над Ростовской областью

16:35
  • вторник
  • 25 июня 2024

Ранее два дрона ВСУ уничтожили над Воронежем

Малоразмерный воздушный шар сбили российские средства ПВО над Ростовской областью. Как сообщили в Минобороны России, шар был запущен с территории Украины.

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В военном ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО обнаружили цель двадцать пятого июня. Около 14.45 по московскому времени запущенный ВСУ шар был уничтожен.

Ранее стало известно об уничтожении двух украинских беспилотников в Воронежской области. ПВО сбила два БПЛА самолетного типа, обломки одного из них упали на территорию промплощадки.

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