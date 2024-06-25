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США скрывают данные об инфекциях, опасаясь международных санкций

17:01
  • вторник
  • 25 июня 2024

Вашингтону есть что скрывать

Белый дом скрывает реальные сведения об эпизоотической ситуации в США. Вашингтон опасается санкций со стороны Международного эпизоотического бюро, которое может ограничить экспорт сельхозпродукции – а это, в свою очередь, нанесет серьезный репутационный и экономический ущерб аграрному сектору США, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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Генерал подчеркнул: Вашингтону есть, что скрывать. Об этом свидетельствует блокирование США контрольного механизма в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Белый дом, вопреки собственным заявлениям, отказывается от любых инициатив по верификации и пытается взять под контроль международные инструменты проверки.

По данным Кириллова, США пытаются контролировать, в том числе, и Механизм Генерального секретаря ООН по расследованию предполагаемого применения химического и биологического оружия. Активные действия в этом направлении предпринимает американская некоммерческая организация "Рэнд". Она известна своими исследованиями по применению искусственного интеллекта для планирования крупномасштабных биологических атак.

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