В Сингапуре решили умерщвлять голубей углекислым газом

Таким образом власти планируют уменьшить количество птиц

В Сингапуре запустили пилотный проект по уменьшению популяции голубей. Об этом сообщает издание CNA News. Птиц будут отлавливать и умерщвлять углекислым газом.

Решение принято совместно городскими властями, Советом национальных парков, Национальным агентством окружающей среды и Сингапурским продовольственным агентством. Слишком много птиц заметили в трех городских округах: Анг Мо Кио, Бишан-Тоа Пайо и Танджонг Пагар. За шесть месяцев там планируют не только уничтожать лишних голубей, но и резко сократить им кормовую базу.

Подрядчики обещают убивать голубей гуманно. А тем временем местные власти должны будут обеспечить своевременный вывоз пищевых отходов.

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