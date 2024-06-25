Роспотребнадзор продолжает реализацию программы "Санпросвет"

Это федеральный проект, направленный на развитие проактивной и устойчивой системы защиты населения от биологических и санитарно-эпидемиологических угроз.

Роспотребнадзор напоминает о реализации программы "Санпросвет" - материалы по теме можно найти на сайте федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья".

Там, в частности, можно узнать о том, что такое "санитарный щит", тест-системах, мерах профилактики ботулизма и других опасных заболеваний, правилах защиты от коронавируса.

"Санитарный щит – это федеральный проект, направленный на развитие проактивной и устойчивой системы защиты населения от биологических и санитарно-эпидемиологических угроз. Задача проекта – создать эффективный барьер для эпидемий на трех рубежах: внутри страны, в ближнем и дальнем зарубежье", - отмечают авторы.

Подробности можно узнать здесь.

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