Сверхсекретный морской дрон попал на карты Google Maps

Беспилотник засветился на базе в Калифорнии

Сверхсекретный прототип американского морского беспилотника разглядели пользователи сервиса Google Maps. Как сообщает газета New York Post, дрон Manta Ray до сих пор остается четко виден для общественности в Интернете.

Беспилотник Manta Ray - детище военно-промышленной компании Northrop Grumman. Дрон способен "впадать в спячку" на дне моря. Он может находиться там длительное время без дозаправки.

По данным New York Post, пользователи Google Maps обнаружили Manta Ray на военно-морской базе в Калифорнии. Позже изображения морского беспилотника были опубликованы в сети.

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