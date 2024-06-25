План Трампа по Украине и назначения в Евросоюзе: политические новости вторника

США сейчас не до проблем Киева

Сопроводив оперативное видео тревожной музыкой, СБУ гордо отрапортовало - в Одесской области задержана очередная группа уклонистов - 47 военнообязанных мужчин, которые рассчитывали скрыться в Евросоюзе. Впрочем, им быстро объяснили, что они нужны на фронте. Да и бежать в ЕС нет никакого смысла, потому как в перспективе Украина станет частью европейской семьи. Вот и глава Еврокомиссии подтвердила Урсула фон дер Ляйен - переговоры о будущем членстве уже стартовали.

"Очень хорошие новости. Сегодня начались переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Они призваны подготовить кандидатов к ответственности за членство. Поэтому короткого пути в Евросоюз не существует. Для Молдавии и Украины он будет трудным. Однако полным возможностей", - сказала она.

Что это за возможности, Урсула фон дер Ляйен, которую, по данным СМИ, лидеры ЕС все же утвердили на второй срок, не уточняет. Но исходя из тех формулировок, что использует глава Еврокомиссии, кажется, что Киев опять хотят обмануть, помахав перед носом морковкой. Потому как точных сроков нет и никаким критериям Евросоюза Украина явно не соответствует. Ну, если не считать, конечно, русофобию и кровожадность.

За примерами далеко ходить не надо. Взять хотя бы недавний обстрел севастопольского пляжа западными ракетами. В Евросоюзе сделали вид, как будто бы ничего не случилось. А так глава европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер прокомментировал теракт в Дагестане: "Мы выиграли холодную войну, вооружив Талибан в Афганистане, чтобы дать ему возможность победить Советский Союз. Мы должны сделать то же самое сегодня, вооружив российскую внутреннюю исламистскую вооруженную оппозицию, чтобы разрушить Россию".

Пока, правда, не выходит. Однако новоиспеченное руководство Евросоюза продолжит стараться. Туда, помимо фон дер Ляйен, войдет и премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Ее тоже уже утвердили на пост главного евродипломата. Как и бывшего главу правительства Португалии Антониу Кошту. Он возглавит Евросовет.

За новые назначения еще должен проголосовать Европарламент. Но с этим, считают эксперты, проблем не будет. После чего в Брюсселе станут ожидать исхода американских выборов, ежедневно молясь о здоровье и победе Джо Байдена. Потому как приход Трампа не сулит Европе ничего хорошего. И Украине, судя по всему, тоже, учитывая тот план, который советники уже предложили кандидату-республиканцу.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, а если нет, поддержка со стороны США иссякнет". И говорим Путину: "Нужно сесть за стол переговоров, иначе мы дадим украинцам все, что им нужно. Москву также можно уговорить на переговоры, надолго отложив обещание членства Киева в НАТО", - приводит слова Трампа Reuters.

В Кремле заявили, что пока нет никаких деталей, обсуждать это предложение бессмысленно. К тому же формулировка про НАТО Москву не устроит. Мы настаиваем на внеблоковом статусе Украины, которая на данный момент не является договороспособной. Совсем недавно президент Путин озвучил новые условия для переговоров. Но Зеленский их опять отверг. Хотя именно в интересах Киева как можно быстрее начать данный процесс.

"Тот, кто имеет какое-то благоразумие, должен проанализировать вот эту цепочку ситуаций, когда каждые новое предложение отвергалось и ситуация для украинского режима становилась все хуже и хуже. Мы сказали, мы будем всегда готовы к мирным переговорам. Но на период переговоров мы не будем прекращать специальную военную операцию. Мы уже такой опыт имели. Нас обманывали, как это было в апреле 22-го года", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Впрочем, и США сейчас не до Украины. У Байдена на носу дебаты. Уже в этот четверг американский президент встретится лицом к лицу с Дональдом Трампом в прямом эфире CNN. В штабе республиканца на этот счет уже активно шутят, что если Байден без проблем поднимется на сцену и не будет путаться в словах, это уже будет победа.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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