К 2030 году в России должно быть создано не менее 100 промышленных, техно- и бизнес-парков

Такую задачу поставил глава кабмина Михаил Мишустин

К 2030 году в России должно быть создано не менее ста промышленных, техно- и бизнес-парков. Такую задачу поставил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии, на которой обсуждали новые национальные проекты.

На создаваемых площадках появится инфраструктура для быстрого запуска и вывода на рынок продукции, в том числе инновационной. В свою очередь государство в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" будет стимулировать малый и средний бизнес, который в регионах становится драйвером роста.

Еще одна тема сегодняшней сессии - туризм. Уже в этом году по инициативе президента в девяти регионах будут созданы круглогодичные курорты.

"Главное – сделать путешествия по России ещё более интересными и комфортными. Как для наших граждан, так и для иностранных туристов. Чтобы была возможность познакомиться с нашей страной, ее историей, уникальными природными богатствами. И, конечно, пользоваться доступным качественным сервисом. Правительство вместе с регионами и бизнесом работает над улучшением нужной для этого инфраструктуры", - сказал Мишустин.

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