На Землю впервые в истории доставлены образцы грунта с обратной стороны Луны

С задачей успешно справился китайский беспилотный аппарат

Пыль - столбом, вертолеты - в небе, парашют над зондом медленно оседает, а из-под несущегося к нему кортежа летят куски грунта. Правда, никакой ценности для ученых он не представляет, поскольку родной, земной. Главная цель сейчас - встретить первый в истории человечества грунт с обратной стороны Луны. Встреча в степях провинции Внутренняя Монголия проходит на самом высоком, почти космическом уровне. Китайский проект по исследованию Луны "Чанъэ-6" увенчался полным успехом.

Миссия продолжалась 53 дня. Большую часть занял сам полет. Аппарат, отлично прилунившийся 2 июня в кратере Аполлон, сделал все, что от него требовалось. Собрал образцы с поверхности, используя бур и роботизированную руку. Причем этот лунный грунт - замороженный. Ученые уверены: при бурении во время советской и американской миссий летучие вещества нагревались и испарялись. Теперь же будет возможность изучить и их. Какая она - лунная вода? Сколько ее, и как туда попала?

"Технически это говорит о том, что можно исследовать без помощи астронавтов, только с помощью робота обратную сторону изучать и привозить оттуда довольно крупные порции грунта . Это не граммы, не сотни граммов - это килограммы. И это значит, что началась эра исследования Луны со всех ее сторон", - рассказал Владимир Сурдин, кандидат физико-математических наук, доцент, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ.

Для человечества это важно, поскольку Луна хранит гораздо больше сведений о происхождении Солнечной системы, чем Земля. Вроде находимся почти на одинаковом расстоянии от звезды. Но на Луне - тишь да гладь. Ни дождей, ни ветра, ни землетрясений.

Нынешнее событие - это мощный прорыв. Спасибо спутникам. Потому что связь с прилунившимся аппаратом, по уверениям китайских специалистов, была все время на высоте.

Пребывание модуля на обратной стороне Луны продлилось всего два дня. Специалисты на Земле за это время не сомкнули глаз ни на минуту. Одно дело - грунт добыть. Другое - доставить его адресату.

Свои планы китайцы не скрывают: высадка тайконавтов на Луну и создание обитаемой станции.

"Пока это - главная цель: демонстрация уровня своей технологии. А, вообще говоря, экспансия на Луну - это будущее человечества. Она рядом. Это вторая, запасная планета. И многие думают о том, чтобы обосноваться там надолго. А, может быть, и навсегда", - добавил Сурдин.

И пусть на обратной стороне Луны - шаром покати, даже морей нет, зато так тихо. И просторно.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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