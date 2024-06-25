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В России продлят нулевой НДС для отелей

18:48
  • вторник
  • 25 июня 2024

Воспользоваться льготой отельеры смогут до 2030 года

В России решили продлить действие нулевого налог на добавленную стоимость для отельеров. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет РИА Новости.

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Действие льготы, скорее всего, будет продлено до 2030 года.

Чиновник напомнил, что решение об обнуление налога было принято в постковидные времена и инициировал его премьер-министр Михаил Мишустин. Поэтому он обратился к нему с просьбой о продлении этого решения еще на три года.

Напомним, нулевую ставку НДС для гостиниц, которые на тот момент уже работали, ввели 1 июля 2022 года. Предполагалось, что она будет действовать до 30 июня 2027-го.

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