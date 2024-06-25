Российских туристов предупредили о массовых задержках рейсов в Анталью

Бастуют турецкие диспетчеры

Россиян предупредили о массовых задержках рейсов из Москвы в Анталью и в обратном направлении. По данным портала TourDom, отправление самолетов откладывается из-за начавшейся 21 июня забастовки турецких авиадиспетчеров.

Отклонений от графика отправлений в Анталью не зарегистрировано в столичных аэропортах Шереметьево и Домодедово. Самолеты из Адлера и Санкт-Петербурга также отправляются вовремя.

А вот вылет рейсов авиакомпаний Pegasus и Turkish Airlines на популярный курорт из столичного аэропорта Внуково задержался на полтора часа. На час позже в Турцию отправились самолеты авиакомпании AJet, а также лайнер авиакомпании Utair.

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