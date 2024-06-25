Песков не слышал о сбитом беспилотном разведчике США

Об инциденте с дроном Global Hawk накануне сообщали Telegram-каналы

Информацию о якобы сбитом над Черным морем американском беспилотнике В Кремле не подтвердили. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, он не располагает информацией о подобном инциденте, передает РИА Новости.

Минувшим вечером Telegram-каналы распространили сообщения об инциденте с разведывательным дроном США Global Hawk. По некоторым данным, беспилотник не сбили, а вытеснили из воздушного пространства. Ни одна из версий пока не получила официального подтверждения.

Как писали накануне военкоры, американский БПЛА Global Hawk находился в воздушном пространстве над Черным морем к юго-востоку от Крыма в момент атаки ВСУ на Севастополь. По данным сервиса Flightradar24, дрон с бортовым номером 11-2046 и позывным FORTE10 вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии.

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