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МИД предупредил Запад о фатальных последствиях недооценки силы России

19:28
  • вторник
  • 25 июня 2024

Заделы в сфере ядерного сдерживания обеспечат безопасность страны на десятилетия вперед

Запад недооценивает готовность России постоять за себя и обеспечить в любой ситуации собственные интересы.  Эта недооценка может иметь трагические и фатальные последствия, предупредил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

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Выступая на "Примаковских чтениях", Рябков напомнил слова президента России. Владимир Путин неоднократно говорил, что за последние годы в стране созданы большие заделы, прежде всего в сфере ядерного сдерживания. Они позволяют России гарантированно обеспечить собственную безопасность на десятилетия вперед.

Рябков подчеркнул: это не означает, что можно игнорировать то, что происходит вокруг. Напротив, все это изучается, и выводы делаются, приводит слова замглавы МИД агентство ТАСС.

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